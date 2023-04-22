На севере Украины только за неделю установили 6,5 тысяч противотанковых мин
Только за прошедшую неделю в Северной операционной зоне установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в Facebook .
"Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", - написал он.
По его словам, оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.
"Пока обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Обстановка позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону", - добавил он.
Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что наводнение, вызванное длительными дождями в Киевской области, не помешает украинским военным выполнять поставленные перед ними задачи.
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