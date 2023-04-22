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На севере Украины только за неделю установили 6,5 тысяч противотанковых мин

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 10:33
На севере Украины только за неделю установили 6,5 тысяч противотанковых мин Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Только за прошедшую неделю в Северной операционной зоне установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в Facebook .

"Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", - написал он.

По его словам, оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.

"Пока обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Обстановка позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону", - добавил он.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что наводнение, вызванное длительными дождями в Киевской области, не помешает украинским военным выполнять поставленные перед ними задачи.

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