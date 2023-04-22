На севере Украины только за неделю установили 6,5 тысяч противотанковых мин

Только за прошедшую неделю в Северной операционной зоне установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в Facebook .

"Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", - написал он.

По его словам, оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.

"Пока обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Обстановка позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону", - добавил он.