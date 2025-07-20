На севере Ирана произошло мощное землетрясение
На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр зафиксирован вблизи города Шахруд. Власти проверяют ситуацию, пока о жертвах или разрушениях не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана.
Его эпицентр был расположен в 44 км к северо-западу от города Шахруд (население около 131 000), а глубина толчков - примерно 7 км.
По состоянию на сейчас сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти и местные службы продолжают мониторить ситуацию и проверять последствия стихии в населенных пунктах, расположенных вблизи эпицентра.
Информация о любых последствиях появится позже, если будут новые данные.
Землетрясения в Украине
В Украине периодически фиксируют слабые землетрясения, преимущественно в Карпатском регионе. Один из таких случаев произошел 31 мая 2025 года - Главный центр специального контроля зафиксировал два подземных толчка на Закарпатье.
Оба землетрясения имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера и произошли на глубине 5 км. Эпицентр находился вблизи одного из сел в Богданской общине Раховского района.
Ранее, в марте этого же года, сейсмическая активность наблюдалась также в Тернопольской области.
Ранее, 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.
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