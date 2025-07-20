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На севере Ирана произошло мощное землетрясение

Иран, Воскресенье 20 июля 2025 04:42
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На севере Ирана произошло мощное землетрясение Фото: последствия землетрясения (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр зафиксирован вблизи города Шахруд. Власти проверяют ситуацию, пока о жертвах или разрушениях не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана.

Его эпицентр был расположен в 44 км к северо-западу от города Шахруд (население около 131 000), а глубина толчков - примерно 7 км.

По состоянию на сейчас сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти и местные службы продолжают мониторить ситуацию и проверять последствия стихии в населенных пунктах, расположенных вблизи эпицентра.

Информация о любых последствиях появится позже, если будут новые данные.

Землетрясения в Украине

В Украине периодически фиксируют слабые землетрясения, преимущественно в Карпатском регионе. Один из таких случаев произошел 31 мая 2025 года - Главный центр специального контроля зафиксировал два подземных толчка на Закарпатье.

Оба землетрясения имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера и произошли на глубине 5 км. Эпицентр находился вблизи одного из сел в Богданской общине Раховского района.

Ранее, в марте этого же года, сейсмическая активность наблюдалась также в Тернопольской области.

Ранее, 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.

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