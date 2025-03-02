"Северный поток-2" может восстановить отношения между США и Россией, - FT

При поддержке американских инвесторов разрабатывается проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Это инициатива, которая может повлиять на отношения между США и Россией на фоне геополитических изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Бывший агент и близкий соратник российского диктатора Владимира Путина, управляющий директор компании Маттиас Варниг, при поддержке американских инвесторов, работает над проектом перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.
Это потенциальный прорыв в отношениях между США и Россией, который приобрел особую актуальность на фоне президентской кампании Дональда Трампа.
По данным источников Financial Times, знакомых с ходом переговоров, именно Варниг выступил инициатором сделки, устанавливая контакты с командой Трампа через американских бизнесменов.
Его план предусматривает не только перезапуск газопровода, но и более глубокое экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, включая возможное посредничество в завершении войны в Украине.
Высокопоставленные чиновники администрации Трампа знакомы с инициативой привлечения американских инвесторов и рассматривают ее как часть более широких усилий по нормализации отношений между США и РФ. Один из потенциальных консорциумов, работающий над схемой обхода санкций в отношении "Газпрома", возглавляют именно американские инвесторы.
В Европе эта ситуация вызвала беспокойство. Лидеры нескольких европейских стран уже обсуждали возможные последствия восстановления "Северного потока-2". Один из двух трубопроводов был разрушен в сентябре 2022 года в результате диверсии, тогда как второй, мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год, остался невредимым, но так и не был введен в эксплуатацию.
"Ну, теперь Россия будет надежной, потому что в центре событий находятся американцы, которые заслуживают доверия", - сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, который был в курсе некоторых попыток заключения сделок.
Реализация этого плана потребует снятия санкций США с России, согласия Кремля на возобновление поставок и разрешения Германии на прием газа в Европе. Некоторые американские политики считают, что присутствие американских инвесторов в этой сделке может изменить баланс влияния на энергорынок ЕС.
Однако остается множество преград, включая политические риски и вероятное сопротивление европейских стран, которые после начала войны пытаются уменьшить зависимость от российских энергоносителей.
Это проект газопровода, который должен соединить Россию с Германией через Балтийское море, минуя транзитные страны, такие как Украина. Газопровод состоит из двух линий, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.
О планах России относительно нового газопровода Зигмар Габриэль, тогдашний вице-канцлер и министр экономики Германии, узнал еще в июне 2015 года. Против реализации проекта выступил премьер Словакии Роберт Фицо. Через год немецким чиновникам посоветовали обратиться к Польше и Словакии, поскольку, как считалось, если будут учтены интересы этих стран, сопротивление с их стороны исчезнет. Варшава и Братислава были против из-за угрозы прекращения транзита газа через их территории.