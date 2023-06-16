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Северная Македония – Украина: Ребров отцепил двух лишних на матч отбора к Евро-2024

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Скопье, Пятница 16 июня 2023 10:49
Северная Македония – Украина: Ребров отцепил двух лишних на матч отбора к Евро-2024 Фото: Сергей Ребров дебютировал в должности 12 июня (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Заявку национальной команды на поединок третьего тура квалификации к чемпионату Европы 2024 годапротив сборной Северной Македонии обнародовала Украинская ассоциация футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок примет Национальная арена "Тоше Проески". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Главный тренер "сине-желтых" определился с перечнем футболистов, которые смогут выйти на поле против балканцев. В финальную заявку на матч попали 23 исполнителя. Лишними оказались хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин и нападающий луганской "Зари" Назарий Русин.

Зато нашлось место в списке избранных для лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского. Хавбек пропустил товарищеский поединок против Германии (3:3) по решению тренера. Шансы Буяльского попасть в заявку выросли после того, как в лазарет попали Бондарь и Пихаленок.

Официальная заявка национальной команды на матч Северная Македония – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик

К слову, ранее подготовили анонс поединка Северной Македонии и Украины в квалификации к чемпионату Европы.

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