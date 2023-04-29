Северная Македония присоединилась к коалиции по созданию спецтрибунала для РФ

Северная Македония присоединилась к 35 странам, которые поддержали создание специального трибунала над РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ.
А генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.
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