Северная Корея впервые представила ядерную подводную лодку

По данным издания, государственные СМИ обнародовали фото, на которых изображена "стратегическая управляемая ракетная подводная лодка с ядерной энергетической установкой".

Также сообщается о визитах северокорейского диктатора Ким Чен Ына на главные верфи, где строят военные корабли.

Фото: Северная Корея представила свою первую ядерную подводную лодку (https://x.com/MenchOsint)

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) не предоставило деталей относительно подводной лодки, но отметило, что Ким Чен Ын был проинформирован о ходе ее строительства.

По словам эксперта по подводным лодкам, профессора университета Ханян в Сеуле Муна Гин Сика, этот корабль, вероятно, имеет водоизмещение 6 или 7 тысяч тонн и способен нести около 10 ракет. Использование термина "стратегические управляемые ракеты" указывает на то, что субмарина может быть оснащена ядерным оружием.

"Это будет серьезная угроза для нас и США", - заявил Мун.

Атомная подводная лодка входила в список передовых видов вооружения, которые Ким пообещал разработать во время большой политической конференции в 2021 году в ответ на "растущие военные угрозы со стороны США". В этот список также входят:

межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе,

гиперзвуковое вооружение,

спутники-шпионы,

многоцелевые ракеты.

С тех пор Северная Корея активно тестирует эти виды оружия.

По данным издания, увеличение возможностей Пхеньяна по запуску ракет из-под воды является тревожным сигналом, поскольку такие пуски трудно обнаружить заранее.

Возникают вопросы, как Северная Корея, которая находится под жесткими санкциями и имеет ограниченные ресурсы, смогла получить технологии для создания атомной подводной лодки.

Мун считает, что КНДР могла получить российскую технологическую помощь в разработке ядерного реактора для подводной лодки в обмен на поставку обычных вооружений и отправку войск для поддержки войны России против Украины.