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Северная Корея за полгода могла передать России 1,6 млн снарядов, - WP

Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея могла в течение полугода передать России около 1,6 млн артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание проанализировало данные, полученные некоммерческой организацией по глобальной безопасности C4ADS. Они свидетельствуют, что с августа 2023 по январь 2024 из КНДР в Россию прибыло более 74 тысяч метрических тонн взрывчатки. Грузы были распределены из двух портов на Дальнем Востоке России до 16 объектов преимущественно вдоль западных границ страны вблизи Украины.

Отмечается, что этот вес составляет около 1,6 млн артиллерийских снарядов того типа, который Россия использовала в войне против Украины.

По информации C4ADS, на объектах, куда прибыли грузы, было отмечено, что это боеприпасы, хотя в документации они называются взрывчатыми веществами.

Как отмечает WP, Россия, чьи запасы боеприпасов иссякают, полагается на своих немногих союзников, тогда как изолированная Северная Корея ищет способы заработать деньги. Договор "всеобъемлющее партнерство" между российским и северокорейским диктаторами дает формальные основания для поставок боеприпасов из КНДР в Россию.

Издание добавляет, что Ким Чен Ын обеспечивает самую сильную поддержку Владимиру Путину среди всех мировых лидеров.

 

Помощь КНДР для России

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы. Кроме того, Северная Корея предоставила российской армии ракеты. Украина установила, что оккупанты уже применяли их, в том числе для ударов по Харькову.

На днях российский диктатор Владимир Путин поехал в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Детальнее о визите Путина - в материале РБК-Украина.

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