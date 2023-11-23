Северная Корея получила помощь от Москвы для запуска спутника-шпиона, - разведка

Запуск стал третьей попыткой Северной Кореи после двух неудачных попыток и первой после поездки Ким Чен Ына в Россию в сентябре, во время которой Владимир Путин пообещал помочь Пхеньяну в создании спутников.

По словам Ю Сан Бома, члена парламентского комитета по разведке, после переговоров между лидерами Северная Корея прислала данные о ракетах-носителях, использованных в двух предыдущих запусках спутников, а Россия предложила свой анализ данных.

"Что касается успеха третьего запуска, Национальная разведывательная служба оценила помощь со стороны России", - сказал Ю журналистам, сославшись на публично заявленное обещание Путина помочь с ракетой-носителем Северной Кореи и обмен данными между Пхеньяном и Москвой.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили 22 ноября, что Ким Чен Ына получил снимки военных объектов США, сделанные над Гуамом, но Ю сказал, что трудно проверить, способен ли спутник сделать такие изображения.

Военные Южной Кореи заявили, что части ракеты, спасенные после неудачного второго запуска в мае, показали, что она не могла быть использована в качестве разведывательного спутника.

"У них не было возможности определить возможности спутника, если только Северная Корея не опубликует видео, показывающее, что она сделала эти снимки Гуама", - сказал Ю со ссылкой на разведывательное агентство.

Юн Кун Ён, другой член комитета, заявил, что запуск прошел успешно, поскольку спутник вышел на орбиту, и что Северная Корея может запустить больше спутников и провести ядерные испытания в следующем году.

Запуск спутника-шпиона

Последний запуск спутника КНДР вызвал осуждение со стороны США и других западных стран, в то время как Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения 2018 года с Северной Кореей.

Россия и Северная Корея отрицают сделки с оружием, но пообещали активизировать военное сотрудничество.

Резолюции ООН, принятые при поддержке России, запрещают разработку технологий, применимых к программам Северной Кореи по баллистическим ракетам, а также сотрудничество в таких областях, как ядерная наука, технологии, аэрокосмическая промышленность и авиационная техника.