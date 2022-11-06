На юге ВСУ выполнили более 140 огневых задач: били по опорным пунктам и ПВО оккупантов

На Южном направлении за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 140 огневых задач, в том числе были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Сообщается, что наша штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители били по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

По итогам суток на юге ликвидированы:

57 оккупантов;

2 танка;

2 крупнокалиберные гаубицы;

3 единицы авто-бронетехники.

Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.

Также сообщается, что Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

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