ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На юге ВСУ выполнили более 140 огневых задач: били по опорным пунктам и ПВО оккупантов

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 06 ноября 2022 03:26
На юге ВСУ выполнили более 140 огневых задач: били по опорным пунктам и ПВО оккупантов Фото: на юге ВСУ выполнили более 140 огневых задач (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Южном направлении за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 140 огневых задач, в том числе были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Сообщается, что наша штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители били по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

По итогам суток на юге ликвидированы:

  • 57 оккупантов;
  • 2 танка;
  • 2 крупнокалиберные гаубицы;
  • 3 единицы авто-бронетехники.

Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.

Также сообщается, что Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины