На юге поражены две лодки россиян, которые готовились для маневров ДРГ в дельте Днепра

По ее словам, ситуация на южном направлении остается достаточно сложной, но стабильно контролируется силами обороны.

"Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация выполнили в ответ более 60 огневых задач", - рассказала Гуменюк.

Она также отметила, что украинские бойцы имеют определенные результаты по отработке по враждебным целям.

"Есть попадание в пункты хранения боеприпасов в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках, есть уничтожение вражеского блокпоста на Левобережье, есть также попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага - это более 5 единиц, данные уточняются, и три единицы автомобильной техники. Поражены 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра", - сообщила Гуменюк.

При этом она акцентировала, что враг в большинстве случаев занимается имитацией "активной деятельности" и продолжает террористические обстрелы мирного населения.

"Развертывание сил противника, которые двинулись бы в сторону Херсонской области, не наблюдается. В то же время есть определенное скопление войск на Запорожском направлении - ситуация там находится в зоне пристального внимания Сил обороны", - добавила Гуменюк.

Напомним, недавно украинским бойцам удалось уничтожить на юге семь плавсредств россиян, которые готовили для ДРГ.

Добавим ранее, ВСУ также ликвидировали два катера и две ДРГ россиян на юге.

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