На юге Украины отключалась высоковольтная воздушная линия, - Минэнерго

За прошедшие сутки на юго-восточном регионе по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание было по резервной схеме.

В западном регионе - дважды выключалась воздушная линия. Сейчас она уже включена в работу.

В Южном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. В частности, были отключения оборудования на одной из подстанций из-за чего обесточивались потребители. Питание уже возобновлено.

В центральном регионе краткосрочно отключалась воздушная линия из-за низового пожара.

На сегодняшний день без света остаются 545 населенных пунктов.

Ситуация со светом в Украине

С начала года Российская Федерация совершила уже девять массированных атак против энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов, а также аномальной жары, летом вернулись аварийные и плановые отключения света.

В течение последних дней отключения света не вводятся.

Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.