На юге Украины отключалась высоковольтная воздушная линия, - Минэнерго

На юге по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Также были отключения на одной из подстанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства энергетики Украины.
За прошедшие сутки на юго-восточном регионе по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание было по резервной схеме.
В западном регионе - дважды выключалась воздушная линия. Сейчас она уже включена в работу.
В Южном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. В частности, были отключения оборудования на одной из подстанций из-за чего обесточивались потребители. Питание уже возобновлено.
В центральном регионе краткосрочно отключалась воздушная линия из-за низового пожара.
На сегодняшний день без света остаются 545 населенных пунктов.
С начала года Российская Федерация совершила уже девять массированных атак против энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов, а также аномальной жары, летом вернулись аварийные и плановые отключения света.
В течение последних дней отключения света не вводятся.
Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.
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