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На юге до +36, а на западе дожди и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 19 августа, в Украине снова будет жаркая погода. При этом на западе возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине небольшая облачность.

Осадки не ожидаются. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в южных областях до 36°. На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 29-31°; по области ночью 17-22°, днем 28-33°.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Погода осенью

Синоптики сообщают, что осень будет достаточно прохладной и солнечной. При этом она будет холоднее предыдущей. Средняя температура составит 8 градусов тепла.

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