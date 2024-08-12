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На юге до +31 градуса и без дождей: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 13 августа, в Украине будет тепло, однако жара до +31 ожидается на севере. При этом дожди маловероятны.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Ближайшей ночью в Украине ожидается комфортная температура: +12...+16 градусов, в Волынской и Ровенской областях местами до +10...+12 градусов, а на юге - теплее, до +15...+20 градусов.

Завтра днем, 13 августа, температура поднимется до +24...+28 градусов, на севере страны - +20...+25 градусов, а на юге воздух прогреется до +28...+31 градуса.

Благодаря полю высокого атмосферного давления над Украиной, во всех регионах будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В Киеве также ожидается солнечный день без осадков. Ближайшей ночью температура составит около +15 градусов, днем потеплеет до +23...+24 градусов.

Когда ждать жару

С середины недели температура воздуха начнет постепенно повышаться, сначала на юго-западе и западе, а затем по всей Украине.

Пик жары прогнозируется на 16-20 августа, причем на востоке и юге она задержится до Дня Независимости.

Ранее сообщалось, что во второй половине недели температура воздуха в Украине повысится до +35...+37 градусов.

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Погода в Украине