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На юго-западе Германии неизвестные захватили заложников в аптеке

Фото: На юго-западе Германии неизвестные захватили заложников в аптеке (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 10 марта, на юго-западе Германии в городе Карлсруэ неизвестные захватили в заложники посетителей и работников одной из местных аптек. Правоохранители проводят широкомасштабную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Представитель властей сообщил, что преступление все еще продолжается.

По тактическим соображениям полиция не хочет ничего говорить о количестве людей в аптеке. При этом правоохранители находятся в контакте с предполагаемыми захватчиками заложников.

Полиция развернула большой контингент - вокруг аптеки также были размещены силы специального назначения.

В то же время часть города перекрыта из-за чего многие не могут вернуться домой. В связи с этим власти организовали в школе Небениус временное убежище.

"Полиция попросила закрыть все близлежащие магазины. Вся улица закрыта", - заявил один из очевидцев.

Владелец одного из магазинов на улице, где находится аптека с заложниками, сообщил, что видел вооруженных до зубов полицейских.

Обновлено

Как сообщает издание Stuttgarter Nachrichten, злоумышленники требуют за освобождение людей выкуп в размере 1 млн евро.

Полиция не называет число заложников в целях безопасности. Однако, по данным издания, в аптеке находятся два человека.

Перед аптекой дежурят несколько машин скорой помощи.

Напомним, накануне не менее семи человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Также по меньшей мере восемь человек получили ранения.

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