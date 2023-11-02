В Южной Корее заявили, что КНДР могла передать РФ баллистические ракеты малой дальности

Отмечается, что такую оценку дал южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) на фоне опасений по поводу расширения военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после сентябрьской встречи диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Как заявил высокопоставленный южнокорейский военный чиновник, из северокорейского порта Раджин в российский Владивосток было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Обратим внимание, что такие данные вдвое превышают количество контейнеров, о которых сообщали в Белом доме 13 октября с учетом данных спутниковых снимков, сделанных в сентябре.

В Сеуле полагают, что этот объем способен вместить более 200 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов или более 1 миллиона 152-мм снарядов, которые используются и РФ, и КНДР.

"Северная Корея, возможно, также поставляла в Россию другое оружие, в том числе танковые боеприпасы серии Т, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности", - говорится в публикации..

Южнокорейский чиновник рассказал журналистам, что признаки поставок оружия Северной Кореей в РФ появились с середины 2022 года, а "торговля оружием по морским путям увеличилась в августе, незадолго до визита Ким Чен Ына в Россию".

По данным ОКНШ, было зафиксировано, что северокорейские суда направлялись в Россию раз в неделю в период с августа по сентябрь, но с октября - каждые 3-4 дня были замечены 3-4 корабля.

Передача КНДР вооружения России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

После недавнего визита Ким Чен Ина в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.