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В Южной Корее заявили, что КНДР могла передать РФ баллистические ракеты малой дальности

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Военные Южной Кореи считают, что КНДР помимо артиллерийских снарядов могла передать России также баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что такую оценку дал южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) на фоне опасений по поводу расширения военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после сентябрьской встречи диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Как заявил высокопоставленный южнокорейский военный чиновник, из северокорейского порта Раджин в российский Владивосток было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Обратим внимание, что такие данные вдвое превышают количество контейнеров, о которых сообщали в Белом доме 13 октября с учетом данных спутниковых снимков, сделанных в сентябре.

В Сеуле полагают, что этот объем способен вместить более 200 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов или более 1 миллиона 152-мм снарядов, которые используются и РФ, и КНДР.

"Северная Корея, возможно, также поставляла в Россию другое оружие, в том числе танковые боеприпасы серии Т, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности", - говорится в публикации..

Южнокорейский чиновник рассказал журналистам, что признаки поставок оружия Северной Кореей в РФ появились с середины 2022 года, а "торговля оружием по морским путям увеличилась в августе, незадолго до визита Ким Чен Ына в Россию".

По данным ОКНШ, было зафиксировано, что северокорейские суда направлялись в Россию раз в неделю в период с августа по сентябрь, но с октября - каждые 3-4 дня были замечены 3-4 корабля.

Передача КНДР вооружения России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

После недавнего визита Ким Чен Ина в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

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