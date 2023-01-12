В Южной Корее заговорили о ядерном оружии для сдерживания КНДР

Соответствующее заявление лидер страны сделал на заседании Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны в среду, 11 января. Он отметил, что не исключает возможности передислокации тактического ядерного оружия в Южную Корею или создания собственного в случае нарастания угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи.

"Если это произойдет, нам не понадобится много времени, чтобы иметь его (ядерное оружие - ред.), учитывая наши научные и технологические возможности", - сказал Юн Сук Йоль.

Позже вечером представитель офиса президента объяснил, что Южная Корея не намерена создавать ядерное оружие и продолжает соблюдать договор о нераспространении.

долетел до офиса президента Южной Кореи в центре Сеула.

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