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В Южной Корее заговорили о ядерном оружии для сдерживания КНДР

Фото: президент Южной Кореи Юн Сук Йоль (flickr.com/Jeon Han)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея рассматривает возможность размещения на своей территории или изготовления ядерного оружия. Таким образом Сеул хочет защититься от вероятных атак КНДР.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, передает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times.

Соответствующее заявление лидер страны сделал на заседании Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны в среду, 11 января. Он отметил, что не исключает возможности передислокации тактического ядерного оружия в Южную Корею или создания собственного в случае нарастания угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи.

"Если это произойдет, нам не понадобится много времени, чтобы иметь его (ядерное оружие - ред.), учитывая наши научные и технологические возможности", - сказал Юн Сук Йоль.

Позже вечером представитель офиса президента объяснил, что Южная Корея не намерена создавать ядерное оружие и продолжает соблюдать договор о нераспространении.

долетел до офиса президента Южной Кореи в центре Сеула.

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Южная КореяСеверная КореяКНДРЯдерное оружие