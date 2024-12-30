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В Южной Корее после авиакатастрофы еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси

Понедельник 30 декабря 2024 09:46
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В Южной Корее после авиакатастрофы еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси Фото: еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

В Южной Корее еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси после недавней катастрофы Boeing 737. Воздушное судно вынуждено было вернуться в аэропорт вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

По данным СМИ, самолет выполнял внутренний рейс Кимпхо - Чеджу. Как пишет издание, самолет вылетел из международного аэропорта Кимпхо в 06:37 утра по местному времени, но вскоре после взлета экипаж обнаружил проблему с шасси.

Пилоты предупредили 161 пассажира о возникшей неисправности, после чего вернулись в Кимпхо в 07:25 утра по местному времени.

В то же время, представитель Jeju Air рассказал, что после дополнительной проверки выяснилось, что шасси функционирует нормально, но командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Что предшествовало

29 декабря самолет Jeju Air направлялся из Бангкока, Таиланд, и пытался совершить посадку в аэропорту Муан на юге Южной Кореи. Однако во время посадки произошла авария, самолет приземлился на брюхо и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Таким образом самолет врезался в стену и взорвался.

В катастрофе погибли 179 человек из 181. Выжили только двое членов экипажа, которые сейчас находятся в больнице.

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