В Южной Корее после авиакатастрофы еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси

В Южной Корее еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси после недавней катастрофы Boeing 737. Воздушное судно вынуждено было вернуться в аэропорт вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

По данным СМИ, самолет выполнял внутренний рейс Кимпхо - Чеджу. Как пишет издание, самолет вылетел из международного аэропорта Кимпхо в 06:37 утра по местному времени, но вскоре после взлета экипаж обнаружил проблему с шасси.

Пилоты предупредили 161 пассажира о возникшей неисправности, после чего вернулись в Кимпхо в 07:25 утра по местному времени.

В то же время, представитель Jeju Air рассказал, что после дополнительной проверки выяснилось, что шасси функционирует нормально, но командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Что предшествовало

29 декабря самолет Jeju Air направлялся из Бангкока, Таиланд, и пытался совершить посадку в аэропорту Муан на юге Южной Кореи. Однако во время посадки произошла авария, самолет приземлился на брюхо и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Таким образом самолет врезался в стену и взорвался.