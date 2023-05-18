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В Южной Корее новый истребитель прошел боевое испытание

Фото: в Южной Корее новый истребитель прошел боевое испытание (ru.wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

В Южной Корее компания Korean Aerospace Industries закончила предварительную оценку боевой годности истребителя KF-21.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Janes.

Сообщается, что оценка проводилась по нескольким категориям:

  • маневренность;
  • долговечность;
  • структурная целостность;
  • боевой радиус;
  • скорость.

Оценку проводили в течение более 200 наземных и летных испытаний за последние два года. Также южнокорейские специалисты оценили авиационную электронику, вооружение и радар. Следует заметить, что радиолокационная система была разработана непосредственно в Республике Корея.

В 2024 году запланирована начальная фаза производства KF-21. Впоследствии компания должна провести еще одну оценку боевой годности самолета. А вот серийное производство планируется запустить к середине 2026 года.

В Южной Корее истребителями KF-21 планируют заменить F-4E Phantom и F-5E Tiger II. Они были введены в эксплуатацию в середине 70-х годов. В планах Кореи заказать 120 истребителей KF-21 к 2032 году. Первые 40 будут введены в действие до 2028 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Южная Корея предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов.

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Южная Корея