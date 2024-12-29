В Южной Кореи самолет потерпел крушение: есть погибшие

Авария произошла, когда самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда, приземлялся в аэропорту на юге страны.

По данным агентства Yonhap, в результате катастрофы погибло минимум 28 человек. Двое живы. Что с остальными, пока неизвестно,.

Представитель аэропорта сообщил Reuters, что власти работают над спасением людей, которые находятся в хвостовой части самолета. Тем временем исполняющий обязанности президента страны Чхве Сон Мок приказал провести всеобъемлющие спасательные работы.