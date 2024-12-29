В Южной Кореи самолет потерпел крушение: есть погибшие

В воскресенье, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Кореи разбился самолет. Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посалочной полосы и потерпел крушение, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Авария произошла, когда самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда, приземлялся в аэропорту на юге страны.
По данным агентства Yonhap, в результате катастрофы погибло минимум 28 человек. Двое живы. Что с остальными, пока неизвестно,.
Представитель аэропорта сообщил Reuters, что власти работают над спасением людей, которые находятся в хвостовой части самолета. Тем временем исполняющий обязанности президента страны Чхве Сон Мок приказал провести всеобъемлющие спасательные работы.
Напомним, несколько дней назад, утром 25 декабря, на западе Казахстана возле Актау упал пассажирский самолет Embraer. Он летел из Баку в Грозный.
Известно, что в результате происшествия погибли 38 человек, при этом 29 вижили. Что стало причиной падения самолета, достоверной информации нет. В СМИ пишут две ключевые версии - столкновение с птицами и поражение российским ЗРК.
Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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