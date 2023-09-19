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Южная Корея призывает Россию прекратить военное сотрудничество с КНДР: обещает жесткие меры

Фото: заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин (koreaheral.сom)
Автор: Елизавета Драбкина

Южная Корея призвала Россия немедленно прекратить шаги по расширению военного сотрудничества с Северной Кореей. Страна пообещала принять жесткие меры в случае угрозы собственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИДа Южной Кореи.

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин вызвал посла России в Сеуле. Как сообщили в МИД Южной Кореи, это было сделано, чтобы "донести суровую позицию Кореи по поводу недавних дискуссий о соглашениях по продаже оружия и военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей" по случаю визита северокорейского лидера Ким Чен Ина в Россию. Страну-агрессора также призвали придерживаться резолюций Совета Безопасности ООН.

Чжин также заявил, что Сеул будет координировать свои действия с международным сообществом, чтобы жестко реагировать на любые действия, угрожающие его безопасности.

Сообщение Сеула появилось после того, как северокорейскому лидеру Ким Чен Ину представили варианты военного сотрудничества во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Встреча вызвала беспокойство, что Пхеньян и Москва могут торговать артиллерией и ракетами, которые Россия может использовать для агрессии против Украины.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Два диктатора в сопровождении своих министров обороны обсудили военные вопросы. Путин также принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеулу давно известно о том, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.

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