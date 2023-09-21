Южная Корея ввела санкции против КНДР за ее сотрудничество с Россией

Отмечается, что санкции были введены в отношении 10 физических лиц и двух организаций в связи с ядерной программой Северной Кореи и торговлей оружием с тремя странами, включая Россию.

Под ограничения попали министр обороны Северной Кореи и начальник штаба Вооруженных сил КНДР.

В МИД Южной Кореи уточнили, что санкции являются ответом на незаконную деятельность Северной Кореи, которая угрожает мировому сообществу, а также миру и стабильности на Корейском полуострове.

Связи КНДР с Россией

Южная Корея ввела отдельные санкции против четырех физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием Северной Кореи с РФ.

Речь идет о словацкой компании Versor SRO и ее генеральном директоре Ашоте Мкртичеве из Словакии.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября диктаторами КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Об этом Ким говорил и с российским министром обороны Сергеем Шойгом.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

На днях же издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".