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Южная Корея ввела санкции против КНДР за ее сотрудничество с Россией

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея сегодня, 21 сентября, ввела новые санкции против КНДР за ее связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Отмечается, что санкции были введены в отношении 10 физических лиц и двух организаций в связи с ядерной программой Северной Кореи и торговлей оружием с тремя странами, включая Россию.

Под ограничения попали министр обороны Северной Кореи и начальник штаба Вооруженных сил КНДР. 

В МИД Южной Кореи уточнили, что санкции являются ответом на незаконную деятельность Северной Кореи, которая угрожает мировому сообществу, а также миру и стабильности на Корейском полуострове.

Связи КНДР с Россией

Южная Корея ввела отдельные санкции против четырех физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием Северной Кореи с РФ. 

Речь идет о словацкой компании Versor SRO и ее генеральном директоре Ашоте Мкртичеве из Словакии.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября диктаторами КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Об этом Ким говорил и с российским министром обороны Сергеем Шойгом.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

На днях же издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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Российская ФедерацияКНДРЮжная Корея