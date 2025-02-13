Южная Корея введет ограничения на павербанки на борту

Южная Корея в четверг объявила об усилении мер безопасности полетов, которые вступят в силу с 1 марта. Эти меры, направленные на повышение безопасности пассажиров, были введены после пожара, произошедшего на самолете Air Busan в конце января.

Новый регламент ограничивает количество и типы портативных батарей, которые можно брать на борт авиакомпаний.

Пожар на борту самолета Air Busan произошел 28 января в международном аэропорту Кимхе на юге страны, когда самолет готовился к вылету в Гонконг.

Несмотря на инцидент, всех пассажиров эвакуировали без пострадавших, однако инцидент поставил под сомнение безопасность использования портативных аккумуляторных батарей в авиации.

Согласно новым правилам, пассажирам будет разрешено провозить до пяти портативных аккумуляторов с максимальной емкостью 100 Вт-ч. В то же время батареи емкостью более 160 Вт-ч будут запрещены для перевозки на борту.

Дополнительные меры включают проверки количества и типов аккумуляторов, а также запрет на зарядку портативных батарей на борту самолета.

Министерство транспорта Южной Кореи также отметило, что пассажирам будет запрещено хранить внешние аккумуляторы и электронные сигареты в ручной клади на багажных полках в верхней части салона.

Эта мера соответствует аналогичному решению, принятому авиакомпанией Air Busan на прошлой неделе, и направлена на устранение рисков, связанных с возможными возгораниями портативных аккумуляторов.

Пожар, произошедший на борту самолета Air Busan, был обнаружен бортпроводником на багажной полке в задней левой части самолета. Причина возгорания пока не установлена, но власти заявляют, что усиленные меры направлены на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Важно отметить, что согласно мировым авиационным стандартам, аккумуляторные батареи не должны быть размещены в зарегистрированном багаже из-за риска возникновения сильного пожара в случае повреждения или производственного дефекта.

С введением новых правил Южная Корея стремится повысить безопасность в авиации, предотвращая возможность возгораний и обеспечивая дополнительную защиту пассажиров.