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Южная Корея усложнила России продажу нефтепродуктов. Bloomberg рассказало детали

Вторник 07 мая 2024 18:20
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Южная Корея усложнила России продажу нефтепродуктов. Bloomberg рассказало детали Архивное фото: Южная Корея усложнила России продажу нефтепродуктов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Грузы с российскими нефтепродуктами стали накапливаться в море, поскольку покупатели из Южной Кореи стали более осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание указывает, что более 2 млн баррелей российской нафты (строительный материал для производства пластмассы) находится в 10 танкерах уже более недели. Часть танкеров находится в водах возле Омана и Мальты, а показатель выше среднего уровня за январь и февраль.

Нефтехимические производители Южной Кореи стали избегать прямого импорта любых грузов неясного происхождения, опасаясь проверки со стороны правительства. Россия до вторжения в Украину была крупнейшим поставщиком нафты в Южную Корею. Но уже после начала войны прямые потоки сократились, а импорт из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Тунис, увеличился.

В то же время потоки российской нафты в Китай и Тайвань расширились. Южнокорейским нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям разрешено импортировать нафту из РФ, но им необходимо соблюдать лимит цен, который установила "Большая семерка".

Что предшествовало

В начале марта Bloomberg писало, что южнокорейские таможенные органы начали расследование происхождения импорта в страну нафті. И в этом вопросе особое внимание уделяется российским поставкам.

Правоохранители проверяют, могла ли нафта из России быть перемаркирована и предложена покупателям в качестве поставок из других стран.

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