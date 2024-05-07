Южная Корея усложнила России продажу нефтепродуктов. Bloomberg рассказало детали

Грузы с российскими нефтепродуктами стали накапливаться в море, поскольку покупатели из Южной Кореи стали более осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание указывает, что более 2 млн баррелей российской нафты (строительный материал для производства пластмассы) находится в 10 танкерах уже более недели. Часть танкеров находится в водах возле Омана и Мальты, а показатель выше среднего уровня за январь и февраль.

Нефтехимические производители Южной Кореи стали избегать прямого импорта любых грузов неясного происхождения, опасаясь проверки со стороны правительства. Россия до вторжения в Украину была крупнейшим поставщиком нафты в Южную Корею. Но уже после начала войны прямые потоки сократились, а импорт из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Тунис, увеличился.

В то же время потоки российской нафты в Китай и Тайвань расширились. Южнокорейским нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям разрешено импортировать нафту из РФ, но им необходимо соблюдать лимит цен, который установила "Большая семерка".