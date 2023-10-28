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Южная Корея и США провели военные учения с применением беспилотников и лазерных датчиков

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этой неделе войска Южной Кореи и США провели совместные учения с применением беспилотников, беспилотных автомобилей и носимых лазерных датчиков в рамках модернизации своих Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Учения проходили в то время, когда южнокорейские военные проводят серию ежегодных осенних учений "Хогук", направленных на совершенствование мер реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Более 120 солдат с обеих сторон объединили свои усилия, чтобы сразиться с подготовленной командой противника в макете города, внешне похожего на северокорейскую столицу Пхеньян, построенном в Корейском центре боевой подготовки в горах в восточном городе Инчже.

В ходе учений были задействованы различные высокотехнологичные системы вооружения, направленные на повышение боевого потенциала, в частности, на военнослужащих были установлены интегрированные лазерные системы MILES (multiple integrated laser engagement systems), использующие лазеры для имитации реального боя.

В целях разведки были задействованы несколько беспилотных летательных аппаратов, некоторые из которых вели огонь из штурмовых винтовок, а для перевозки раненых Южная Корея направила многоцелевой беспилотный автомобиль.

Чой Чон Иль, капитан 25-й пехотной дивизии южнокорейской армии, прозванной бригадой TIGER, отметил, что беспилотные летательные аппараты и оборудование MILES помогли выявить противника и оценить потери союзных войск.

"Мы смогли подтвердить передвижение противника с помощью беспилотников и нанести по нему удар с помощью новейших средств поражения, что позволило нам добиться максимальных результатов операции при минимизации ущерба для наших войск", - сказал он.

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Соединенные Штаты АмерикиЮжная Корея