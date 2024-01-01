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Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына

Архивное фото: Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея должна заставить КНДР почувствовать, что ее безрассудное поведение станет прелюдией к ее собственному разрушению.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Шин сделал это заявление после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал межкорейские связи отношениями "двух враждебных друг другу государств" и призвал активизировать подготовку к "подавлению всей территории Южной Кореи".

Глава Минобороны также заявил, что ошибочно рассматривать Южную Корею как партнера по примирению и воссоединению.

"Мы должны заставить КНДР почувствовать всем сердцем, что безрассудное провокационное поведение, которое угрожает Республике Корея, вскоре станет прелюдией к разрушению", - сказал Шин.

Южная Корея провела артиллерийские учения

Шин сказал, что провокационные угрозы Северной Кореи будут продолжаться и в новом году, ссылаясь на результаты партийного собрания КНДР, и призвал к усилению готовности.

"В этой серьезной ситуации с безопасностью вооруженным силам необходимо усилить свою готовность, чтобы сокрушить врага. Только мощная сила может поддерживать настоящий мир, а не слова, бумаги или тщеславные заблуждения", - сказал он.

Также Южная Корея провела артиллерийские учения с боевой стрельбой.

Около 330 военнослужащих 3-й артиллерийской бригады пехотной дивизии произвели около 150 артиллерийских выстрелов во время учений на полигоне в центральном прифронтовом районе, исходя из сценария, когда противник первым делает огневые провокации.

Военная деятельность КНДР

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерной державы" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Ким Чен Ын на новогодней встрече с командирами армии заявил, что Северная Корея "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицу врага ", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

К слову, еще в августе лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне.

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