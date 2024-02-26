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Южная Корея ужесточит экспортный контроль для РФ и Беларуси: каких товаров коснется

Фото: Южная Корея ужесточит экспортный контроль для товаров в РФ и Беларусь (УНИАН)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея ужесточит экспортный контроль в Россию и Беларусь в отношении товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В правительстве страны было сделано соответствующее заявление после того, как на прошлой неделе Сеул добавил 682 предмета, имеющие фактическое или потенциальное военное использование, в список товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь.

"Министерство будет способствовать осуществлению экспортного контроля в рамках связей с соответствующими организациями, поскольку будет больше попыток уклониться от экспортного контроля и искать пути незаконных поставок", - говорится в заявлении Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Отмечается, что Министерство будет уделять особое внимание мониторингу экспорта "общих высокоприоритетных товаров", включая микрочипы, которые можно использовать в дронах, с другими странами-партнерами.

Южная Корея также приложит усилия в информировании экспортеров об обновленном списке контролируемой продукции, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт из-за недостаточной осведомленности.

Накануне правительство также заявило, что ведет расследование в отношении южнокорейской компании, попавшей под санкции США из-за ее предполагаемой связи с Россией. Речь идет о Daesung International Trading.

Санкции Южной Кореи против РФ и Беларуси

Сеул значительно расширил экспортные ограничения в отношении Минска и Москвы в апреле прошлого года, тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

Помимо этого, Южная Корея в феврале добавила почти 700 товаров, таких как аккумуляторы и крупные транспортные средства, в список экспортных ограничений в ответ на вторжение Кремля в Украину. В новый список также попали подержанные автомобили с двигателями объемом 2 000 куб. см и выше, на которые приходилась большая часть экспорта автомобилей из Южной Кореи в Россию.

 

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