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Южная Корея построила под землей лабораторию для исследования Вселенной

Фото: Корея построила подземную лабораторию, чтобы исследовать Вселенную (wikimedia_org)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея построила на глубине 1100 метров уникальную лабораторию. Ученые собираются исследовать тайны Вселенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В Институте фундаментальных наук Кореи заявили, что это самый глубокий подземный исследовательский центр в стране. Он находится под горой Йеми в восточной провинции Канвондо. Однако откроется центр только в следующем году.

Лаборатория имеет площадь 3000 квадратных метров, на ней одновременно могут проводить более 10 видов экспериментальных исследований.

Проект стоимостью в 21,8 млн долларов начали в 2017 году. Он направлен на исследование создания Вселенной и ее состава путем обнаружения темной материи и измерения массы нейтрино.

Ученые объяснили, что темная материя относится к компоненту Вселенной, присутствие которого определяется его гравитационным притяжением. На его долю приходится около 30% материи Вселенной, но точная природа ее в настоящее время неизвестна.

Отмечается, что нейтрино - это очень маленькая электрически нейтральная частица, входящая в состав элементов.

В Корее заявляют, что подземная лаборатория поможет исследователям обнаруживать сигналы этих малоизвестных материалов без фонового шума или лучей извне.

Напомним, что NASA удалось сфотографировать ледяную поверхность спутника Юпитера.

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Южная КореяВселенная