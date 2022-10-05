Южная Корея построила под землей лабораторию для исследования Вселенной

В Институте фундаментальных наук Кореи заявили, что это самый глубокий подземный исследовательский центр в стране. Он находится под горой Йеми в восточной провинции Канвондо. Однако откроется центр только в следующем году.

Лаборатория имеет площадь 3000 квадратных метров, на ней одновременно могут проводить более 10 видов экспериментальных исследований.

Проект стоимостью в 21,8 млн долларов начали в 2017 году. Он направлен на исследование создания Вселенной и ее состава путем обнаружения темной материи и измерения массы нейтрино.

Ученые объяснили, что темная материя относится к компоненту Вселенной, присутствие которого определяется его гравитационным притяжением. На его долю приходится около 30% материи Вселенной, но точная природа ее в настоящее время неизвестна.

Отмечается, что нейтрино - это очень маленькая электрически нейтральная частица, входящая в состав элементов.

В Корее заявляют, что подземная лаборатория поможет исследователям обнаруживать сигналы этих малоизвестных материалов без фонового шума или лучей извне.