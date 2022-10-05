Южная Корея построила под землей лабораторию для исследования Вселенной

Южная Корея построила на глубине 1100 метров уникальную лабораторию. Ученые собираются исследовать тайны Вселенной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В Институте фундаментальных наук Кореи заявили, что это самый глубокий подземный исследовательский центр в стране. Он находится под горой Йеми в восточной провинции Канвондо. Однако откроется центр только в следующем году.
Лаборатория имеет площадь 3000 квадратных метров, на ней одновременно могут проводить более 10 видов экспериментальных исследований.
Проект стоимостью в 21,8 млн долларов начали в 2017 году. Он направлен на исследование создания Вселенной и ее состава путем обнаружения темной материи и измерения массы нейтрино.
Ученые объяснили, что темная материя относится к компоненту Вселенной, присутствие которого определяется его гравитационным притяжением. На его долю приходится около 30% материи Вселенной, но точная природа ее в настоящее время неизвестна.
Отмечается, что нейтрино - это очень маленькая электрически нейтральная частица, входящая в состав элементов.
В Корее заявляют, что подземная лаборатория поможет исследователям обнаруживать сигналы этих малоизвестных материалов без фонового шума или лучей извне.
Напомним, что NASA удалось сфотографировать ледяную поверхность спутника Юпитера.
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