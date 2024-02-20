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Южная Корея планирует передать Украине 100 автомобилей скорой помощи

Вторник 20 февраля 2024 21:50
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Южная Корея планирует передать Украине 100 автомобилей скорой помощи Архивное фото: Южная Корея планирует передать Украине 100 автомобилей скорой помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея планирует передать Украине 100 автомобилей скорой помощи. До конца марта должна осуществиться вся поставка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Министерство здравоохранения Украины получило от правительства Южной Кореи 10 "скорых" для оказания неотложной медицинской помощи во время войны.

Ущерб от агрессии РФ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что за почти два года полномасштабной войны Россия повредила 103 машины экстренной медицинской помощи, 258 уничтожила и еще 125 захватила.

"И это в условиях, когда потребность в "скорых" стремительно возросла. Кроме этого, медицинская инфраструктура постоянно находится под обстрелами и атаками со стороны врага. Наша задача несмотря на все обеспечить пациентам необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Общая помощь

В целом Южная Корея планирует передать 100 автомобилей. В декабре прошлого года Украина уже получила 30 автомобилей скорой помощи, до конца марта текущего года будет доставлено еще 70 "скорых".

С начала полномасштабной войны Южная Корея неоднократно помогала системе здравоохранения Украины, отправляя вакцины, медицинские изделия, лекарственные средства.

Помощь от Южной Кореи

В декабре правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования.

А в январе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с южнокорейским коллегой Чан Ходжином усиление сотрудничества между КНДР и Россией и дальнейшие шаги для поддержки Украины.

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