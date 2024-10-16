Южная Корея проверит данные об отправке войск КНДР на войну в Украину
Южная Корея "внимательно" следит за ситуацией по поводу вероятного отправления КНДР военных для участия в войне России против Украины. Там проверят эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
"Поскольку существует вероятность предоставления (Северной Кореей – ред.) войск или гражданского персонала, за этим внимательно следят", – рассказал представитель Минобороны Южной Кореи.
Кроме того, разведка страны заявила, что уже работает над проверкой сообщений о том, что Россия организует специальный батальон из северокорейцев, учитывая то, что они "могут быть правдивыми".
"Мы также сотрудничаем с Украиной, чтобы подтвердить эти сообщения", – заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи.
В то же время в МИДе страны также отреагировали на слухи по поводу отправки военных КНДР на войну в Украину. Там выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу того, что сотрудничество РФ и КНДР выходит за рамки торговли оружием и охватывает развертывание войск.
"Любое сотрудничество, которое косвенно или непосредственно помогает Северной Корее укреплять свои войска, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы еще раз призываем к прекращению незаконного военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей", - заявил представитель МИД Южной Кореи.
Участие военных КНДР в войне против Украины
8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР может отправить регулярные войска в поддержку российских окупантов в Украине. Ранее северокорейские "советники" уже находились на оккупированных территориях, а под Донецком было ликвидировано шесть офицеров КНДР.
По данным западных СМИ, до конца года несколько тысяч солдат из Северной Кореи могут быть опрокинуты на фронт после подготовки в РФ. Эксперт Александр Мусиенко также не исключил участия северокорейских войск в боевых действиях, в частности, в артиллерии.
По данным источников РБК-Украина, в России на Дальнем Востоке уже проходит подготовка северокорейских военных. Речь идет о 10 тысячах человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.