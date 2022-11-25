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Южная Корея передаст Украине высокомощные генераторы: подробности

Фото: Южная Корея передаст Украине высокомощные генераторы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

"С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве резинопомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко.

Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года. Также он пояснил, что в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена.

Напомним, что Федеральное правительство Германия готовит новую помощь для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Недавно Украина получила 80 генераторов от USAID.

Кроме того, Норвегия передаст Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду.

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