Южная Корея передаст Украине высокомощные генераторы: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

"С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве резинопомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко.

Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года. Также он пояснил, что в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена.