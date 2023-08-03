ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея может присоединиться к саммиту в Саудовской Аравии по Украине, - Yonhap

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 07:37
Южная Корея может присоединиться к саммиту в Саудовской Аравии по Украине, - Yonhap Фото: Южная Корея обдумывает свое участие в саммите в Саудовской Аравии для обсуждения "формулы мира" Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Южная Корея рассматривает возможность участия в многонациональных переговорах по украинской "формуле мира", что должны состояться в Саудовской Аравии на этих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

По информации дипломатического источника агентства, Сеул обдумывает отправку высокопоставленного чиновника из президентского Управления национальной безопасности для участия в двухдневной встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Как сообщали ранее зарубежные СМИ, на встречу для обсуждения инициированной президентом Украины "формулы мира" были приглашены несколько западных стран и крупных развивающихся стран, включая Индию и Китай. На саммит РФ не была приглашена.

Наблюдатели говорят, что участие Южной Кореи на мероприятии может свидетельствовать о ее растущем дипломатическом участии в украинском вопросе.

Помощь Сеула для Украині

Напомним, что в июне президент Южной Кореи Юн Сук Ель встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве, и согласился предоставить пакет помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и помощи в восстановлении в рамках Инициативы мира и солидарности с Украиной.

В рамках этой инициативы Сеул будет поощрять участие ключевых развивающихся стран в предложенном Зеленским саммите по "формуле мира" для реализации ее 10 пунктов.

Саммит в Саудовской Аравии

На этой неделе в Саудовской Аравии должны состояться переговоры по Украине. Главной темой обсуждения станет "формула мира" и ее реализация.

По данным СМИ, во встрече должны принять участие высокопоставленные чиновники 30 стран. Россию туда не приглашали.

Более детально о запланированном саммите можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Саудовская Аравия Война России против Украины
NEWS
Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки
Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ