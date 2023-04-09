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Южная Корея хочет обсудить с США "утечку документов Пентагона"

Фото: Южная Корея хочет обсудить с США "утечку документов Пентагона" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Южная Корея знает о сообщениях об "утечке нескольких секретных военных документов" США и планирует обсудить с Вашингтоном "вопросы, поднятые" в результате утечки.

Об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из документов содержит подробности внутренних обсуждений среди высокопоставленных южнокорейских чиновников о давлении США на Сеул с целью заставить его помочь поставить оружие Украине, и о его политике отказа от этого.

В документе, на котором нет даты, говорится, что Южная Корея согласилась продать артиллерийские снаряды, чтобы помочь США пополнить свои запасы, настаивая на том, что "конечным пользователем" должны быть американские военные. Но внутри страны высшие южнокорейские чиновники опасались, что Соединенные Штаты перенаправят их на Украину.

Доклад был частично основан на данных разведки, которая предполагает, что Соединенные Штаты шпионили за одним из своих самых важных южнокорейских союзников.

Официальный представитель президента Южной Кореи отказался отвечать на вопросы о шпионаже США или подтверждать какие-либо детали из просочившихся документов.

На вопрос о том, планирует ли Южная Корея выразить протест или потребовать объяснений от США, чиновник, отказавшийся назвать свою фамилию, сказал, что правительство изучит прецеденты и дела, связанные с другими странами.

Южная Корея подписала крупные сделки на поставку сотен танков, самолетов и другого вооружения Польше - члену НАТО после вторжения России в Украину. Однако президент Юн Сук Ель заявил, что южнокорейский закон, запрещающий поставлять оружие странам, вовлеченным в конфликт, затрудняет отправку оружия в Украину.

Напомним, неизвестные в соцсетях опубликовали тайную информацию Пентагона о состоянии украинской армии перед возможным контрнаступлением. В США начали расследовать утечку секретных документов.

При этом в Офисе президента и украинской разведке назвали документы фейковыми, а также заподозрили российскую разведку в причастности к инциденту.

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