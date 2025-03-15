Юг США накрыл мощный шторм: есть много жертв и разрушений

Сильная штормовая система накрыла Средний Запад и Юг США, вызвав масштабные разрушения и человеческие жертвы. В штате Миссури стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, а более 316 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

В Арканзасе подтверждена гибель трех человек, еще 29 человек получили ранения в результате ночного удара непогоды. В штате Техас в районе Амарилло погибли четыре человека. В Оклахоме один человек попал в дым от лесных пожаров и не выжил.

По оценкам синоптиков, суровая погода угрожает 138 миллионам американцев. Предупреждение о возможных торнадо уже объявлено в:

Иллинойсе,

Миссури,

Арканзасе,

Миссисипи,

Индиане,

Кентукки.

Всего, по данным издания, по меньшей мере 19 человек погибли, а еще десятки получили ранения.