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Юг США накрыл мощный шторм: есть много жертв и разрушений

Фото: юг США накрыл мощный шторм (x.com/foxweather)
Автор: Карина Левицкая

В США мощный шторм оставил без света сотни тысяч домов. Стихия унесла жизни почти 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Сильная штормовая система накрыла Средний Запад и Юг США, вызвав масштабные разрушения и человеческие жертвы. В штате Миссури стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, а более 316 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

 

 

В Арканзасе подтверждена гибель трех человек, еще 29 человек получили ранения в результате ночного удара непогоды. В штате Техас в районе Амарилло погибли четыре человека. В Оклахоме один человек попал в дым от лесных пожаров и не выжил.

По оценкам синоптиков, суровая погода угрожает 138 миллионам американцев. Предупреждение о возможных торнадо уже объявлено в:

  • Иллинойсе,
  • Миссури,
  • Арканзасе,
  • Миссисипи,
  • Индиане,
  • Кентукки.

Всего, по данным издания, по меньшей мере 19 человек погибли, а еще десятки получили ранения.

 

Напомним, что прошлой осенью на американское побережье Флориды надвинулся ураган "Хелен", он стал одним из крупнейших в США за всю историю наблюдения.

Ураган начался 26 сентября после 23 часов по американскому времени. Первым под удар попал берег района Биг-Бенд во Флориде.

Кроме того, в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах, в результате стихии.

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