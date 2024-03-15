Не юг. Синоптик дала прогноз на сегодня, назвав самый теплый регион

"Пятница ожидается самой теплой в западных областях, до +9...+14 градусов, даже на юге Украины градусы ожидаются более сдержанными, +8...+11 градусов. В большинстве областей температурная картинка достаточно одноцветная, в течение дня +6. .+9 градусов", - рассказала она.

Кроме того, 15 марта осадки более вероятны в центральной части Украины, на юге и востоке - дождь, где свежее, с мокрым снегом.

"На севере без существенных осадков. А на западе завтра даже с солнышком", - добавила синоптик.

В Киеве осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем ожидается +6...+8 градусов.

Погода на выходных в Украине

В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет.

"Разве что холодный "язык" с северо-востока не даст теплу распространиться до Винницкой и даже Одесской областей", - предупредила Диденко.

А вот в воскресенье, 17 марта, потеплеет в большинстве областей Украины, однако в западных областях наоборот, похолодает и пройдут дожди.