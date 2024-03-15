RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не юг. Синоптик дала прогноз на сегодня, назвав самый теплый регион

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет теплее, чем в предыдущие дни. Причем, на западе будет теплее, чем на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Пятница ожидается самой теплой в западных областях, до +9...+14 градусов, даже на юге Украины градусы ожидаются более сдержанными, +8...+11 градусов. В большинстве областей температурная картинка достаточно одноцветная, в течение дня +6. .+9 градусов", - рассказала она.

Кроме того, 15 марта осадки более вероятны в центральной части Украины, на юге и востоке - дождь, где свежее, с мокрым снегом.

"На севере без существенных осадков. А на западе завтра даже с солнышком", - добавила синоптик.

В Киеве осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем ожидается +6...+8 градусов.

Погода на выходных в Украине

В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет.

"Разве что холодный "язык" с северо-востока не даст теплу распространиться до Винницкой и даже Одесской областей", - предупредила Диденко.

А вот в воскресенье, 17 марта, потеплеет в большинстве областей Украины, однако в западных областях наоборот, похолодает и пройдут дожди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве