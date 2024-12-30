Пол-Кропивницкого из-за аварии может остаться без воды: местных призвали сделать запасы

Авария на трубопроводе произошла в Кропивницком 30 декабря. Из-за этого правобережная часть города может остаться без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОКВП "Днепр-Кировоград" в Telegram.

Прорыв трубы был зафиксирован на улице Юрия Коваленко. Там уже работают работники водоканала. Если окажется, что это порыв на трубопроводе диаметром 600 мм, то для выполнения ремонта будет остановлена насосная станция и соответственно водоснабжение ряда районов города.

Впоследствии в водоканале уточнили, что прорыв произошел на трубе диаметром 600 мм и насосная станция, которая обеспечивает водой правый берег города остановлена.

Из-за этого без воды могут остаться жители улиц Независимости, Государственности, Героев Украины, Коваленко, Героев-спасателей, Каденюка и 101-го микрорайона.

"Водоканал Кропивницкого начал ремонтные работы трубопровода. Об ориентировочных сроках выполнения сообщим позже - когда увидим место порыва и характер повреждений", - отметили в предприятии.