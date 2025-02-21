Запотевает лобовое стекло авто на морозе: почему это происходит и как избежать проблем

Откуда берется мутная вуаль на лобовом стекле и других окнах, наверное, объяснять не надо - так влажный воздух реагирует на контраст температуры в салоне машины и за ее бортом. Зимой, при минусовой температуре, это особенно актуально, тем более что и отопитель не всегда быстро прогревает салон. Ускоряет запотевание количество пассажиров в машине - в выдыхаемом пассажирами воздухе содержится именно та влага, которая оседает на холодном стекле в виде мелких капель, что и препятствуют обзору.

Как преодолеть влагу на стеклах

Как правило, зимой окна авто запотевают в первые минуты поездки, точнее, еще до ее начала, как только водитель и пассажиры разместились в салоне. Поэтому водителю важно действовать сразу, пока влага на стеклах не замерзла - ведь тогда придется ждать, пока наберет мощности отопитель и пока он растопит наледь на окнах.

Подогрев лобового стекла. Если в авто есть такая замечательная опция - вы счастливый человек, немедленно воспользуйтесь этим, нажав соответствующую кнопку. Заодно не забудьте и про заднее окно, на котором подогрев есть "по умолчанию";

Проверьте рециркуляцию. Убедитесь, что климатическая установка забирает воздух с улицы, а не из салона: при закрытых окнах и активированной кнопке рециркуляции запотевание гарантировано;

Режим "распотевания". Такая кнопка есть на многих нынешних машинах, и ею стоит воспользоваться. Не факт, что она будет эффективной на морозе (кондиционер вряд ли включится), но мощный поток воздуха тоже может помочь;

Вентиляция. Пока печка не вышла на режим и интерьер не протопился, есть смысл устроить, извините, небольшой сквозняк в районе лобового стекла. В салон должен поступать свежий забортный воздух, так что частично откройте передние боковые окна, (на ходу хватит и одного);

Салфетка. Неважно, бумажная или текстильная, главное, чтобы она была чистая, потому что на загрязненное, например, жиром окно влага будет садиться более активно. Желательно, чтобы материал салфетки хорошо впитывал влагу, а не размазывал ее, как это бывает с синтетическими материалами.

Скребок. Эластичный резиновый скребок, предназначенный в первую очередь для наружной очистки стекла от снега и льда, во многом лучше вышеупомянутой салфетки. Этот инструмент в данном случае работает как дворник стеклоочистителя, сметая влагу и не оставляя на стекле капли и разводы.

Превентивные меры

Чтобы самые важные для водителя окна запотевали не так активно, можно предпринять определенные меры. Прежде всего, стекло изнутри должно быть чистым, его надо тщательно очистить с моющим средством. Секрет в том, что на чистом стекле влага конденсируется меньше.

Так же радикально предотвращают запотевание специальные препараты, которыми надо обработать стекла изнутри - они препятствуют оседанию на них влаги. При этом надо одно, наименее важное окно (обычно это окно левой задней двери) оставить необработанным - воде, скопившейся в воздухе салона, таки надо будет где-то оседать.

Коротко

Многочисленные опции комфорта современных машин разбаловали нас, да и мягкие украинские зимы последних лет не способствуют поддержанию зимних водительских навыков. Между тем, холода иногда напоминают о себе - и тут важно оценить ситуацию и утром выйти к машине с запасом времени. Это мы к тому, что нельзя трогаться с места, если окна машины (с обеих сторон) еще не очистились от влаги, снега и льда.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.