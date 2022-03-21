Не треба мати ілюзій. Попереду багато випробувань, але ми боротимемося і переможемо, - Резніков

"Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку", - написав він

Міністр зазначив, що наразі ситуація є дуже непростою.

"Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, - ми будемо боротися. І переможемо!" - наголосив Резніков.

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