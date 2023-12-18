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Вопрос тарифов госмонополий должен решаться в ходе дискуссии с бизнесом, - эксперт

Фото: вопрос тарифов госмонополий должен решаться в ходе дискуссии с бизнесом (Виталий Носач, РБК-Украхна)
Автор: Сергей Новиков

Государственная политика в сфере тарифов госмонополий должна быть максимально сбалансирована и предусматривать широкое обсуждение со стейкхолдерами, чтобы обеспечить равные условия для развития всем участникам рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Международной ассоциации малых общин Алексея Буряченко.

"Это вопрос реализации сбалансированной и эффективной государственной политики. Понятно, что идут инфляционные процессы, которые враг уничтожает инфраструктуру. Но с другой стороны, любая дополнительная фискальная нагрузка бьет по рентабельности поставщиков услуг, налогоплательщиков. Поэтому нужно искать общее сбалансированное решение - чтобы любая политика не саботировалась потом, а сознательно и ответственно выполнялась всеми участниками рынка", - подчеркнул эксперт.

Он акцентировал, для того чтобы предоставлятели услуг и государство выполняли свои обязательства, тарифы должны быть максимально сбалансированными, а следовательно - эффективными.

И если, например, стейкхолдеры говорят, что государственным монополиям необходима реструктуризация долговых обязательств, то государство должно учитывать эти мнения при наработке и реализации соответствующих государственных политик, чтобы находить максимально взаимовыгодное, сбалансированное решение.

"Перед тем, как принимать окончательное решение, нужно собрать за круглым столом всех стейкхолдеров и обсудить все за и против и все нюансы повышения тарифов", - резюмировал Буряченко.

Как известно, НКРЭКУ повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.

Решение было принято несмотря на критику украинских бизнес-ассоциаций и выступавших против экономистов - ведь это решение по предварительным оценкам, будет стоить бизнесу более 13 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены в бюджет в виде налогов или выплаченных зарплат.

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