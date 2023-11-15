Вопрос помощи Украине находится в критической точке, - Госдеп США

Основные ресурсы, выделенные в этом году Конгрессом США, почти иссякли, поэтому вопрос помощи Украине находится в критической точке.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине.

"Мы находимся в критической точке поддержки Украины", - отметил Миллер.

Поэтому он подчеркнул важность срочного принятия решения относительно дополнительного запроса, отправленного Конгрессу президентом США, который предусматривает финансирование помощи Украине и Израилю.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств – 60 млрд долларов – хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

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