Вопрос времени. Костин рассказал, когда Украина ратифицирует Римский статут

Украина планирует ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Однако это будет сделано, когда Верховная рада будет готова к этому голосованию.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Гааге .

"Моя позиция абсолютно твердая: Украина ратифицирует Римский статут и будет частью семьи членов Римского статута МУС. Надеюсь, что это будет ратифицировано как можно скорее. На практике наша страна готова это сделать, вопрос лишь в том, когда парламент будет готов проголосовать", - заявил он.

По его словам, в контексте будущего членства в ЕС ратификация Римского статута будет неотъемлемой составляющей.

Костин подчеркнул, что Украина уже имплементировала полный пакет национального законодательства, предоставляющий Офису прокурора МУС и МУС полномочия для расследования международных преступлений, совершенных РФ в Украине.

"Открытие Офиса прокурора МУС в Украине, что уже финализируется документально... является еще одним свидетельством полной кооперации украинской власти и Офиса прокурора МУС", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что ордер на арест президента РФ, выданный МУС, также является одним из элементов этого сотрудничества.

Римский устав

Римский статут Международного уголовного суда - международный договор, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступивший в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 года Римский статут подписали всего 155 государств, но ратифицировали 122 государства. Статут устанавливает круг деятельности, юрисдикцию и структуру суда.

Статут устанавливает четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Однако в ходе переговоров были рассмотрены для внесения и другие преступления, в частности экоцид.

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