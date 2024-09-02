Вопросов больше, чем ответов. Что известно о Чигиринской АЭС и построят ли ее в Украине

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Что известно о планах на Чигиринскую АЭС

Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает наращивание мощностей атомной генерации. Для этого "Энергоатом" в том числе ищет новую площадку и наиболее перспективной считает Чигиринскую возле городка Орбита. Где планируется построить АЭС на четыре энергоблока по технологии AP1000.

Как говорят в компании, на прошлой неделе был сделан первый шаг в реализации проекта. Поводом для этого стало решение Чигиринского горсовета, которое касается:

выдачи разрешения на проект отвода земельных участков

передачи участков на 38 гектаров в пользование "Энергоатома"

По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, намерены возродить и Орбиту по типу современных городов-спутников Нетешина, Южноукраинска или Вараша - спутников Хмельницкой, Южноукраинской и Ровенской АЭС соответственно.

"Успешная реализация этих планов представляет собой значительную инвестицию в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями", - добавил он.

Фото: недостроенная АЭС находится недалеко от Чигирина возле Кременчугского водохранилища (google.com/maps)

Украина давно вынашивает планы по Чигиринской АЭС. Еще в 2000-х заявлялось о том, что ее можно достроить, но конкретных действий не последовало. О намерении построить станцию говорили и в 2021-го. Тогда Котин отмечал, что более половины местных жителей позитивно относятся к атомной энергетике и поддерживают строительство.

Причиной, по которой снова заговорили о Чигиринской АЭС, стал меморандум с американской компанией Westinghouse. Согласно нему, предполагается установка новых атомных блоков по технологии AP1000, а пилотной площадкой должна стать Хмельницкая АЭС.

До российского полномасштабного вторжения Чигиринскую площадку рассматривали как перспективную. Поскольку она находится в центральной части страны, а регионе есть рабочая сила и неограниченные водные ресурсы. На фоне энергетического террора РФ и дефицита электроэнергии атомная генерация снова на повестке дня.

Тогда же сообщалось о работе над необходимой документацией для строительства Чигиринской АЭС. Причем речь идет именно о новом проекте, а не возрождения советского.

Как ее пытались построить при СССР и почему отказались

История с электростанцией вблизи Чигирина началась в 70-х годах прошлого года. Для поставки больших объемов электроэнергии на Черкасский химический комбинат "Азот" изначально планировалось построить мощную тепловую станцию более чем на 4,5 ГВт, рассказывает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Было несколько вариантов. Первый проект предусматривал работу на угле, но после расчетов перепланировали под мазут. Позже выяснилось, что для тепловой электростанции не хватит и мазута, поэтому советские власти решили строить АЭС.

На Чигиринской АЭС должны были работать четыре водо-водяных энергетических реактора (ВВЭР-1000), каждый мощностью в 1 ГВт. "И в 1982 году начались проектные работы и частично строительные на площадке", - отметил эксперт.

Такой мощный объект требовал значительных кадровых ресурсов. В непосредственной близости к будущей АЭС заложили городок Орбита для строителей и энергетиков. И параллельно начали намыв промышленной площадки, построили котельную, проложили дороги и все коммуникации. В самой Орбите даже действовал клуб и был свой универмаг.

Фото: современная Орбита представляет собой преимущественно заброшенный поселок (vycherpno.ck.ua)

Точку в строительстве Чигиринской АЭС поставила авария на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года. "После нее вынуждены были отказаться от проекта. Поскольку упала популярность атомных станций, люди не хотели, чтобы строили потенциально опасный объект. И с тех пор эта огромная стройка в законсервированном состоянии", - объяснил Омельченко.

Окончательно работы были прекращены постановлением Совета министров СССР от 19 мая 1989 года. А еще через год Верховная Рада Украины объявила мораторий на строительство новых атомных станций.

На месте Чигиринской АЭС, по сути, остались недостроенные руины - фундамент и труба котельной. А в Орбите заброшенные девятиэтажки, административные здания и другие инфраструктурные объекты. В последние годы в городке-призраке был один магазин и заселены две пятиэтажки.

Какой должна быть новая АЭС

Новую Чигиринскую АЭС хотят оснастить четырьмя энергоблоками по технологии АР1000 компании Westinghouse. В декабре прошлого года "Энергоатом" подписал соглашение о закупке оборудования. Всего в планах девять энергоблоков, первые два должны установить на Хмельницкой АЭС.

Ядерные установки АР1000 поколения ІІІ+ позиционируются как более безопасные и маневровые. На сегодня это одна из самых прогрессивных технологий. "Которая дает возможность поддерживать системы безопасности АЭС даже в случае блекаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания", - говорил Петр Котин.

По его словам, в мире уже построено пять таких блоков в США и Китае, но их пока нет в Европе, хотя некоторые европейские страны заявляли о намерении разместить АР1000.

Фото: возможный проект Чигиринской АЭС (energoatom.com.ua)

Владимир Омельченко допускает, что судя по тому, что по Чигиринской АЭС нет никакой конкретики, до того, как она будет построена, технология AP1000 может устареть. Да и в целом, по его мнению, рано что-либо комментировать.

"Нет проекта, нет правительственного решения, есть только очередные заявления. Когда проект будет утвержден, как положено, и выделят финансирование, тогда и поговорим. А сейчас это гадание на кофейной гуще, разговор "ни о чем", - скептически настроен собеседник.

На сегодня сложно сказать, подходит ли Чигиринская площадка под строительство атомной станции. "Это проектные институты должны оценить, это работа на годы… Но с точки зрения здравого смысла и экономических возможностей Украины в период войны, у меня четкое понимание, что выход - в децентрализованной генерации. Она на порядок дешевле, ее быстрее построить и легче защитить", - добавил Омельченко.

Насколько реальны планы по Чигиринской АЭС

Громкие заявления "Энергоатома" ставят под сомнение, есть ли вообще четкая стратегия развития энергетического комплекса и атомной генерации. Потому что говорят о Чигиринской АЭС в то время, как непонятно, появятся ли новые блоки на Хмельницкой.

"Первое, что нужно понимать, один современный блок - это минимум 7-8 млрд долларов. А есть ли такие деньги и такие кредиторы? Второе, нужно понять, ко времени ли тратить колоссальные средства во время войны. Причем строительство Чигиринской АЭС будет длиться не менее 10-15 лет. Здесь больше вопросов, чем ответов", - считает Омельченко.

По его мнению, целесообразнее сейчас тратить деньги на децентрализованную генерацию, на те же солнечные и ветряные электростанции, которые можно построить за полтора года. В количестве сотен, которые к тому же физически сложнее поразить во время войны.

"Думаю, ответ абсолютно очевиден, что эффективнее строить - такую зеленую генерацию или атомные блоки. Конечно, решение о новой АЭС должен принимать не "Энергоатом", а на уровне Кабинета министра и Верховной Рады. Поэтому я, честно говоря, к этим заявлениям серьезно не относился бы", - говорит собеседник.

Кроме того, реальность такова, что для атомных станций нет гарантий безопасности. И крайняя массированная атака 26 августа это доказала.

"По сути, была гибридная атака на атомные станции. Россияне атаковали профильные подстанции оператора системы передачи. В результате АЭС не могли выдавать нужную мощность в энергосистему и перешли в режимы работы, которые могли вызвать ядерный инцидент. Поэтому мне совершенно непонятно, какие на сегодня могут быть аргументы в пользу Чигиринской АЭС", - подытожил Омельченко.

При подготовке текста использовались: данные из открытых источников, заявления руководителя "Энергоатома" Петра Котина, комментарии директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.