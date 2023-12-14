Pitaka – лучший защитный чехол для iPhone 15

Как вы, вероятно, знаете, недавно был представлен iPhone 15, который произвел большой фурор, и если вы планируете приобрести новое устройство от Apple, вам захочется убедиться, что у вас есть идеальный чехол для его защиты. Обратите внимание на чехол Pitaka для iPhone 15, включая StarPeak MagEZ Case 4, MagEZ Case 4 и MagEZ Case Pro 4. Каждый из этих чехлов был специально создан для обеспечения максимальной производительности и защиты вашего нового устройства.

Pitaka — бренд, фокусирующийся на инновациях в материалах и гуманистическом духе, сочетающий передовые материалы и методы производства с повседневными товарами, связывая тем самым мир моды, дизайна, культуры и креативности. Их последняя серия аксессуаров, созданных с учетом iPhone 15, – отличный пример их таланта в дизайне и показывает, почему так много пользователей смартфонов полагаются на этот бренд для своих гаджетов. Ознакомьтесь с лучшими чехлами для iPhone 15 от Pitaka:

Чехол StarPeak MagEZ Case 4

С использованием технологии Fusion Weaving, чехол Pitaka StarPeak MagEZ Case 4 для iPhone 15 предлагает захватывающие виды большой вселенной в минималистском дизайне, который визуально привлекателен. Он использует собственную технологию MagSafe Slimboard от Pitaka, и этот стильный чехол для iPhone 15 имеет толщину всего 0,95 мм и весит всего 17 г, обеспечивая комфортное удержание вашего iPhone.

Чехол MagEZ Case 4

Используя свою инновационную технологию MagSafe SlimBoard, Pitaka создала очень тонкий чехол MagSafe для iPhone 15, который обеспечивает невероятное ощущение практически не прибавляя веса. Чехол MagEZ Case 4 для iPhone 15, устойчив к царапинам, изготовлен из премиального арамидного волокна, которое в пять раз прочнее стали, но при этом в пять раз легче. Таким образом, он может защитить ваш iPhone, не добавляя объема, и не подвергается выцветанию или старению, сохраняя привлекательный внешний вид на многие годы.

Чехол MagEZ Case Pro 4

Чехол MagEZ Case Pro 4 с жесткой конструкцией прошел тестирование по стандарту MIL-STD-810H и защищает ваш телефон от всяческих повреждений, поэтому вам не придется беспокоиться о своем последнем смартфоне Apple, когда вы в пути. Арамидное волокно аэрокосмического класса безупречно интегрируется с TPU во всех измерениях, причем каждая сторона покрыта арамидным волокном для защиты тыльной стороны и боков вашего iPhone 15.

Поднятый металлический край камеры на MagEZ Case Pro 4 защищает линзы камеры от царапин и повреждений при использовании каждый чехол встроен самые мощные магниты N52SH, которые помогают надежно подсоединить ваш iPhone 15 к зарядному устройству, совместимому с MagSafe, например MagEZ Slider 2 или MagEZ Car Mount Pro для стабильной беспроводной зарядки.