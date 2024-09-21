Писториус заявил, что поддержка Украины стоит дорого, но поражение будет гораздо дороже

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за того, что мы или Запад в целом перестанем поддерживать ее, то завтра Украины уже не будет. И да, поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже", - сказал Писториус.

Он отметил, что эта стоимость будет зависеть не только от военной угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина, но и из-за потока беженцев из Украины, который может спровоцировать поражение.

В этой связи Писториус призвал всех, кто предлагает прекратить помощь Украине, мотивируя это тем, что "это не наша война", всегда учитывать последствия. Особенно он подверг критике подобные заявления от немецких популистских партий BSW и AfD.

"Те же люди, которые агитируют против беженцев, являются провоцирующими следующую волну беженцев, не поддерживая Украину. И это лишь один аспект", - подчеркнул он.

Министр обороны Германии особо отметил, что война Путина против Украины является актом "разрушения международного порядка, основанного на правилах". По его словам, если позволить Путину достичь своих целей, кремлевский диктатор решит, что Запад слаб, а он может делать все, что хочет.

В таком случае может наступить очередь Молдовы или Грузии, либо же Путин решит пойти войной на страны Балтии, которые являются членами НАТО.

"Какой сигнал это посылает другим автократиям в мире, которые, по сути, только и ждут, чтобы им показали, что Запад не готов отстаивать международный порядок? И именно поэтому так важно, чтобы мы это делали (поддерживали Украину - ред.), и так долго, как это будет необходимо. И по крайней мере до тех пор, когда Украина сможет сказать, что теперь мы можем посадить Путина за стол переговоров", - заявил Писториус.

Он подчеркнул, что нужно приложить все усилия для возвращения мира в Европе, но пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время возможно мирное и безопасное сосуществование с Россией. Министр отметил, что пока что Путин не показал готовности к мирному урегулированию, по крайней мере, на условиях, которые были бы хотя бы частично приемлемыми для Украины.

"Я считаю, что нам следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, чтобы они смогли оказаться в ситуации, из которой они смогут достичь этой цели. И в то же время я считаю, что мы должны быть еще более жесткими в наших санкциях против России. Все еще существует слишком много лазейок", - резюмировал он.