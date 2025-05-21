Писториус указал на ошибки Трампа на переговорах с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил ошибки в своих отношениях с Владимиром Путиным. Необходимо значительно усилить давление на Москву.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Я подозреваю, что он неверно оценил свои переговорные позиции", - сказал Писториус.

Писториус повторил, что Путин все еще пытается выиграть время и на самом деле не заинтересован в прекращении огня.

Министр обороны Германии считает, что американский президент придет к пониманию того, что Путина невозможно убедить исключительно посредством личных переговоров.

Писториус, отметил, что Трамп исключил перспективу вступления Украины в НАТО в качестве основы для переговоров. Это было очень плохо для дальнейших мирных переговоров.

Министр обороны заявил, что его ожидания от недавнего телефонного разговора Трампа и Путина в любом случае не были особенно высокими, а на самом деле даже превзошли их.

По его словам, пока что ничего не произошло, за исключением предложенного меморандума между Украиной и России, а затем будут рассмотрены вопросы переговоров в Ватикане. Писториус считает, что это лишь позволит Путину продолжить наступление.

При этом мира не видно, и если бы Путин хотел мира или прекращения огня, он мог бы добиться этого сам и сесть за стол переговоров, добавил Писториус.

Новые санкции

Писториус назвал новые санкции Евросоюза против России шагом в правильном направлении. Однако он призвал к более жестким мерам. Хотя принятый 17-й пакет санкций уже дает результаты, их не следует переоценивать.

Писториус призвал значительно усилить давление на Москву, в том числе со стороны США. ЕС уже планирует 18-й пакет мер против России. По его словам, слишком большие доходы от экспорта энергоносителей по-прежнему поступают в российскую государственную казну.