Писториус ответил Макрону на его призыв не быть "трусами" в помощи Украине

Писториус ответил, что высказывания Макрона контрпродуктивны.

"На самом деле нам не нужно, по крайней мере, с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости", - заявил министр ФРГ репортерам во время пресс-конференции со своим шведским коллегой Полом Джонсоном.

Писториус добавил, что "это то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые у нас возникают, когда речь идет о помощи Украине".

Выступая перед журналистами в кулуарах своего визита в Прагу, Макрон позже заявил, что Германия не была объектом его комментариев, но что "необходимо" встряхнуть союзников Франции.

"Если мы будем пассивны… мы рискуем пострадать, потерпеть неудачи на поле боя, потерпеть возможные разочарования в США", - сказал он.

Что сказал Макрон?

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

До этого, 26 февраля, в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. В частности, во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.