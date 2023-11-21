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Писториус объявит о новом пакете помощи Украине. Bild узнал дадут ли ракеты Taurus

Украина, Вторник 21 ноября 2023 14:39
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Писториус объявит о новом пакете помощи Украине. Bild узнал дадут ли ракеты Taurus Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 21 ноября объявит о новом пакете помощи Украине. Но дальнобойных ракет Taurus в нем не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в военном отношении и 21 ноября во время его визита в Киев объявит о новом пакете вооружений.

Впрочем, он будет включать все то, что Германия уже поставляла (т.е. в пакете будут те же виды вооружений, что уже поставлялись, не что-то новое, - ред.).

Как уточняет издание, в частности, дальнобойных ракет Taurus "Украина продолжит напрасно ждать".

"Нового статуса по этому поводу ( по поставкам этого вида ракет, - ред.) нет", - объяснил Писториус журналистам.

Визит Писториуса в Киев и поставки Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус 21 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Это второй приезд Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны. В последний раз Писториус был в Киеве в феврале 2023 года.

Напомним, что Украина уже несколько месяцев обращается к Германии с просьбой о передаче крылатых ракет Taurus. Они способны бить до 500 км. В начале ноября сообщалось, что Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Еще одной из причин отказа назывался тот факт, что якобы Германия боится прямой конфронтации с Россией.

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