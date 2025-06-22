Писатели на наркотиках: темная правда о выдающихся именах культуры

В 19-20 веках наркотики не были таким табу, как сегодня. Они входили в состав медицинских препаратов, продавались легально и считались частью "нормального" лечения.

В то же время некоторые украинские интеллектуалы, писатели и художники обращались к ним как к средству побега, вдохновения или самоуничтожения.

Михаил Булгаков

Булгаков родился и вырос в Киеве, работал врачом во время Первой мировой войны. Из-за осложнений после прививки он начал принимать морфий для обезболивания, что быстро переросло в зависимость.

Этот опыт стал основой для повести "Морфий" - произведения, которое показывает моральный и физический упадок под воздействием наркотика. Булгаков честно писал об уничтожении личности, что вызвало шок в советских литературных кругах.

Валерьян Пидмогильный

Украинский писатель-модернист и переводчик, автор "Города", в незавершенной "Повести без названия" упоминает об употреблении гашиша - символически и философски.

В контексте произведения гашиш выступает средством бегства от советской реальности, отчаяния и внутренней пустоты.

Исследователи считают, что эти образы могли быть навеяны личными поисками автора, который балансировал между реальностью и экспериментами.

Виктор Домонтович

Философ, писатель и историк Виктор Домонтович (Петров) в романе "Доктор Серафикус" передает атмосферу 1920-х годов - с богемными вечерами, психологическим кризисом и употреблением кокаина как части киевского городского быта.

Хотя имя автора не фигурирует в прямых обвинениях в наркозависимости, точность описаний и тональность изображенных сцен позволяют предположить его знакомство с этим миром не только из книг.

Мария Тарновская

Скандальная украинская графиня, суд над которой гремел в Европе 1900-х годов, была известна как наркозависимая. У нее диагностировали хроническое употребление морфия, эфира и кокаина, которые она использовала "для успокоения".

Ее зависимость стала аргументом на суде, а сама Тарновская фигурировала в прессе как "жертва наркотиков и страстей". Она символизировала переход от декаданса к упадку.

Лауданум, опий, морфий - массовая норма среднего и высшего слоя

В 19 веке лауданум (опий в спирте) был "женскими каплями" - его прописывали от головной боли, нервозности, истерии.

Морфий в виде инъекций применялся для обезболивания, а в эпоху войн - и для снижения психологического напряжения.

Высшие круги, интеллигенция, даже врачи нередко сами попадали в зависимость. И это воспринималось скорее как "перегрузка ума", чем как болезнь.