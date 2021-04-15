"Листи щастя" хочуть надсилати не всім водіям: Рада схвалила закон за основу

"За" документ проголосували 313 парламентарів.

Цей закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов.

У документі прописано, що постанову про адмінстягнення за правопорушення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), надсилається рекомендованим листом з повідомленням не усім порушникам.

А лише у випадку, якщо постанова не була виконана шляхом оплати штрафу протягом 15 днів з дня її винесення.

Проект розширює підстави набрання постановою законної сили, а саме у разі її виконання, тобто сплати штрафу.