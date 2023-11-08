RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сможет гарантировать, что ее послевоенное восстановление будет свободным от коррупции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Украина уже продемонстрировала значительный прогресс в борьбе со взяточничеством.

Поэтому процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению президента, будет свободным от коррупции.

Борьба с коррупцией в Украине

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинские власти серьезно относятся к борьбе с коррупцией внутри страны. Свидетельством тому является решение президента Владимира Зеленского.

Уже в октябре представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон увидел, что в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции.

Издание CNN писало, что США призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией во избежание блокирования невоенной поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийкоррупцияВойна в Украине