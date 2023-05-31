После столкновений в Косово НАТО направит туда еще 700 миротворцев

Такое решение было принято после того, как 29 марта в северной части Косово произошли столкновения между KFOR и протестующими. Тогда пострадали 30 миротворцев НАТО и 52 протестующих.

Травмы миротворцев включали переломы и ожоги от самодельных взрывных воспалительных устройств. Также трое военнослужащих были ранены из огнестрельного оружия.

Дополнительный батальон переведен в резерв и он будет готов к развертыванию в течение семи дней, если потребуется.

Что предшествовало?

В северном Косово продолжаются протесты, на которых этнические сербы требуют не допускать к работе мэров-албанцев, избранных на последних выборах в муниципалитеты.

Митингующие строили баррикады, а косовская полиция в ответ применяла слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич приказал вооруженным силам выдвинуться в сторону Косово. Министр обороны Милош Вучевич заявил, что Приштна движется к эскалации конфликта.

А 29 марта произошла стычка между митингующими и силами KFOR. После этого в НАТО призвали все стороны в Косово прекратить насилие и обратиться к диалогу.

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